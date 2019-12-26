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Son dakika... Rabia Naz'ın otopsi raporu açıklandı

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) otopsi raporunun da olduğu savcılık dosyası, TBMM Araştırma Komisyonu'na ulaştı. Raporda, Nabia Naz'ın düşerek, yaşamını yitirdiğinin belirtildiği öğrenildi.

DHA26.12.2019  16:52 - Güncelleme: 26.12.2019  16:52
Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu'nun talebiyle küçük kızın ölümüne ilişkin otopsi ve savcılık dosyası, Meclis'e ulaştı. Otopsi raporunda, Nabia Naz Vatan'ın düşerek, yaşamını yitirdiğinin belirtildiği öğrenildi. Raporda, Nabia Naz'ın vücudunda ne tür hasarların yer aldığı da kaydedildi. Rabia Naz'ın sol el tırnağındaki erkek DNA profilinin, baba Şaban Vatan ve ağabey Yaşar Mert Vatan'ın DNA profili örnekleri ile uyumlu olduğuna da raporda yer verildiği belirtildi. 
 
ADLİ TIP'TAN 2 RAPOR GÖNDERİLDİ
 
Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanarak, Meclis'e gönderilen 2 ayrı raporda ise Rabia Naz Vatan'ın ölümünün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Raporda, "Rabia Naz Vatan’a ait olduğu bildirilen sağ el 3 adet tırnak örneği ve sol el 1 adet tırnak örneğinden; örneklerin içerdiği DNA miktarının azlığı, oransızlığı veya bütünlüğünü kaybetmiş olmasından kaynaklanabilecek sebeplerden dolayı yalnızca yüksek oranda DNA içeren Rabia Naz Vatan’a ait DNA profili tespit edildi" denildi.
 
Giresun Savcılığı'nın Meclis'e ulaşan dosyasında da ölümle ilgili ilk bulgular ve görgü tanıkları ile dinlenen kişilerin ifadeleri yer aldı.
 
KOMİSYON YENİDEN GİRESUN'A GİDEBİLİR
 
Öte yandan 7 Ocak 2020'de yeniden çalışmalarına başlayacak komisyon üyelerinin, Eynesil'e araştırmada bulunmak üzere tekrar gidebileceği öğrenildi.

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