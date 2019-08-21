Son dakika.... Rekabet Kurulundan Türk Eczacıları Birliği'ne soruşturma
Rekabet Kurulu, eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği iddiası üzerine Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurulu, eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği iddiası üzerine Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
(TRT Haber)
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