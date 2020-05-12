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Son dakika... Rekabet Kurumu'ndan 'maske' soruşturması: Yüzde 700'e varan artış tespit edildi

Rekabet kurumu maske üretim ve satışı yapan 10 teşebbüse salgın sürecinde fiyatlarda yüzde 700'e varan artışlar nedeniyle soruşturma açtı.

12 Mayıs 2020 Salı 17:50 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 17:55
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Rekabet kurumu maske üretim ve satışı yapan 10 teşebbüse salgın sürecinde fiyatlarda yüzde 700'e varan artışlar nedeniyle soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "COVID-19 salgını sürecinde tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimi ve satışı ile iştigal eden teşebbüslerin fiyatlama davranışlarını inceleyen Rekabet Kurulu, dosya konusu ciddi artış oranlarının (ortalama %600-700 oranında artışlar) rekabetin bozulduğu piyasalardaki davranışlara işaret ettiğine karar vermiş ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma başlattı." denildi.

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