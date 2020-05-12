12 Mayıs 2020 Salı 17:50 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 17:55

Rekabet kurumu maske üretim ve satışı yapan 10 teşebbüse salgın sürecinde fiyatlarda yüzde 700'e varan artışlar nedeniyle soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "COVID-19 salgını sürecinde tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimi ve satışı ile iştigal eden teşebbüslerin fiyatlama davranışlarını inceleyen Rekabet Kurulu, dosya konusu ciddi artış oranlarının (ortalama %600-700 oranında artışlar) rekabetin bozulduğu piyasalardaki davranışlara işaret ettiğine karar vermiş ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma başlattı." denildi.