Son dakika... Reuters: Operasyon için ABD'nin çekilmesi beklenecek
Reuters'ın üst düzey bir Türk yetkiliden aktardığına göre, Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek.
Reuters'ın üst düzey bir Türk yetkiliden aktardığına göre, Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek.
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