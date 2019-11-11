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Son dakika... Rusya ile 4. ortak kara devriyesi başladı

Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı." denildi.

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