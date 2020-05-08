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Son dakika... Taksim ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu getirildi

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'de maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi. İstiklal Caddesi'nde yaşanan kalabalığa ilişkin uyarıda bulunan Bakan Koca, 'İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken' demişti.

DHA08 Mayıs 2020 Cuma 12:01 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 12:34
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Beyoğlu İlçe Hıfzısıhha Kurulu Çarşamba günü Kaymakam Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda; Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takması, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesi ve tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması kararı alındı.

Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada,

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan koronavirüs hastalığının en temel özelliğinin fiziksel temas, damlacık yolu vb. çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasının engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle, normalleşme süreci kapsamında ülkemizin gözbebeği konumundaki Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesindeki hareketlenmenin artacağı ve bunun da bulaş riskini arttıracağından bahisle, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine alınan bu tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

BAKAN KOCA, FOTOĞRAF YAYINLAYARAK UYARMIŞTI

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde uzun zamandır süren sessizlik sonrası oluşan yoğunluk dikkat çekmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İstiklal Caddesi, iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken, evde kalmaya çalışalım” ifadelerini kullanmıştı.

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