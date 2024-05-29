Pakistan'da sıcak hava dalgası ülkenin çeşitli noktalarında etkili oldu. Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği ülkede yüzlerce vatandaş sıcak çarpması şikayeti ile hastanelere başvurdu.

Pakistanlı yetkililer, sıcak hava dalgası ve sıcak çarpması nedeniyle ölüm risklerine karşı halkı uyardı. Gerekmedikçe evden dışarı çıkılmaması kaydedilen açıklamada sıvı tüketimine de özen gösterilmesi tavsiye edildi.

ACİL MÜDAHALE MERKEZLERİ KURULDU

Pakistan'da sağlık yetkilileri, ayrıca sıcaktan etkilenen hastaları tedavi etmek için hastanelerde acil müdahale merkezleri kurulduğunu ifade etti.

Haziranda da sıcaklığın 45 dereceye ulaşmasının muhtemel olduğunu belirten Pakistan Meteoroloji Departmanı yetkilisi Zaheer Ahmed Babar, vatandaşlara "evden çıkmamaları" uyarısında bulundu.

OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Öte yandan Pakistan'ın Pencap eyaletinde sıcak hava nedeniyle tüm okullar bir hafta tatil edilmişti.

BİNLERCE KİŞİ AŞIRI SICAKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede 2015 yılında görülen aşırı sıcaklarda termometreler 49 dereceyi göstermiş, çoğunluğu Karaçi kentinde olmak üzere yaklaşık 2 bin kişinin dehidrasyon ve sıcak çarpması sonucu ölümüne neden olmuştu.

YAZ AYLARINDA TÜRKİYE'DE SICAKLIK REKORU BEKLENİYOR

Küresel ısınmanın etkileri Türkiye'yi de etkisi altına alıyor. İklim modellerine göre Türkiye, yaz aylarında rekor sıcaklıklarla karşılaşabilir. Geçtiğimiz kışı ılık geçiren Türkiye'de sıcaklık artışları ve ani hava olayları olabilir.

Konu hakkında açıklama yapan uzmanlar ise iklim krizinden dolayı sıcaklıkların gün geçtikçe arttığını belirtiyor. Uzmanlar, haziran, temmuz ve ağustos aylarının geçen senelere göre daha sıcak geçeceğinin özellikle altını çiziyor.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT

Öte yandan uzmanlar Türkiye'deki yüksek sıcaklıkların beklendiği yaz aylarında, sıcak ve kuru havanın etkisiyle orman yangınlarının da yaşanabileceğini işaret ediyor.

60 YAŞ ÜSTÜNE SICAKLIK UYARISI

Geçen hafta yayınlanan bilimsel bir araştırma da ise 2050 yılına kadar 60 yaş üzeri nüfusun dünya genelinde 2,1 milyara yükseleceğini, ortalama 37,5 santigrat dereceye çıkan sıcaklıkların yaşlı nüfusu çok ciddi sarsacağını ortaya koydu.

HİNDİSTAN'DA TERMOMETRELER 52,9 DERECEYİ GÖSTERDİ

Sıcak hava dalgalarının etkisini sürdürdüğü Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, başkent Yeni Delhi'deki Mungeshpur Hava Durumu İstasyonu'nda bugün 52,9 olarak ölçülen sıcaklığın, kentte şimdiye kadar görülen "en yüksek sıcaklık" olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Açıklamada, ülkenin diğer bazı kentlerinde sıcaklığın 49 dereceyi aştığı, Racastan eyaletinin Churu bölgesinde ise sıcaklığın 50,5 dereceye ulaştığı belirtildi.

Ülkenin kuzeybatı ve merkez eyaletlerinde hava sıcaklığının, 30 Mayıs'tan sonra giderek düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Başkentte artan sıcaklık sebebiyle enerji talebi 8 bin 302 megavat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

IMD, 21 Mayıs'ta, Yeni Delhi ve çevresinde etkisini gösteren "şiddetli sıcak hava dalgası" nedeniyle 5 günlük "kırmızı alarm" verildiğini duyurmuştu.

IMD'den bugün yapılan açıklamada, başkent Yeni Delhi'ye bağlı iki bölgede sıcaklığın dün 49,9 derece ölçüldüğü kaydedilmişti.