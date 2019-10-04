Son dakika... Teröre 'eylül' darbesi: 184'ü terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, eylül ayındaki operasyonlarda 9'u gri listede olmak üzere 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İlkbahar-yaz operasyonlarında ise 608 terörist etkisiz hale getirildi.