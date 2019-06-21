Son dakika: Teröristbaşı Öcalan'ın avukatları mektubu doğruladı
Anadolu Ajansı'nın İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptığını duyurmasının ardından teröristbaşının avukatlarından da açıklama geldi. Avukatların açıklaması, AA'nın yayınladığı mektubu doğruladı.
Anadolu Ajansı'nın İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptığını duyurmasının ardından teröristbaşının avukatlarından da açıklama geldi. Avukatların açıklaması, AA'nın yayınladığı mektubu doğruladı.
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