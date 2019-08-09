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Son dakika... Teröristler Tel Rifat'tan saldırdı: 2 askerimiz yaralı

Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin’deki TSK üs bölgesine yapılan saldırı sonucu, iki asker yaralandı. Saldırı sonrası tespit edilen hedefler vuruldu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin’deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla vurulmuştur." denildi.
 

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