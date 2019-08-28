Bakanlık duyurdu! TKP/ML üyesi 3 terörist yakalandı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı: TKP/ML üyesi 3 terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığınca, emniyet birimleri tarafından TKP/ML üyesi 3 teröristin yakalandığı bildirildi.
- AA
İçişleri Bakanlığınca, emniyet birimleri tarafından TKP/ML üyesi 3 teröristin yakalandığı bildirildi.
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