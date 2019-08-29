TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon: 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." denildi.