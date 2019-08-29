Son dakika... Tunceli'de silahlı 1 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda bir terörist daha etkisiz hale getirildi.
- AA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda, bir terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Böylece, operasyonların devam ettiği Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
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