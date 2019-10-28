Gri listeye bir çizik daha!

Son dakika... Tunceli'de gri listedeki Şiyar Çale kod adlı terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerince Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan Uğur Bulut olduğu belirlendi.
- AA & İHA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca etkisiz hale getirilen 1 teröristin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu Şiyar Çale kod adlı Uğur Bulut olduğu tespit edilmiştir." denildi.
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