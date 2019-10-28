Gri listeye bir çizik daha!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca etkisiz hale getirilen 1 teröristin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu Şiyar Çale kod adlı Uğur Bulut olduğu tespit edilmiştir." denildi.