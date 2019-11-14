Son dakika.. Turuncu kategoride yer alan El Kaide terör örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı
İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 'turuncu' kategoride yer alan El Kaide terör örgütü üyesi M.C. İstanbul'da yakalandı.
- İHA
İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan El Kaide terör örgütü üyesi M.C. İstanbul'da yakalandı.
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