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Son dakika.. Turuncu kategoride yer alan El Kaide terör örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 'turuncu' kategoride yer alan El Kaide terör örgütü üyesi M.C. İstanbul'da yakalandı.

  • İHA
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İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan El Kaide terör örgütü üyesi M.C. İstanbul'da yakalandı.

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