Son dakika!.. Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Siirt'te düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin turuncu listede 600 bin TL ödülle aranan Naif Meral olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı: Siirt'te düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin turuncu listede 600 bin TL ödülle aranan Naif Meral olduğu tespit edildi.
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