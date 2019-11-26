Son dakika... Uluslararası sigorta dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 40 kişi yakalandı
Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyerek uluslararası sigorta dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 40 kişi gözaltına alındı.
- AA
Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyerek uluslararası sigorta dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 40 kişi gözaltına alındı.
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