Son dakika... Van'da korkutan deprem
Saat 12.56'da merkezüssü Van'ın Saray ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Saat 12.56'da merkezüssü Van'ın Saray ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 12.56'da merkezüssü Van'ın Saray ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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