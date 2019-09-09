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Son dakika... Van'da korkutan deprem

Saat 12.56'da merkezüssü Van'ın Saray ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

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Saat 12.56'da merkezüssü Van'ın Saray ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Akıncı İHA´nın tam güç motor testi yapıldı

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