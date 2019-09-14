Van'da terör örgütüne ağır darbe: Etkisiz hale getirildiler

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Son dakika... Van'da terör operasyonu: 5 terörist etkisiz hale getirildiler

Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilirken, bölgede operasyonların devam ettiği açıklandı.

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