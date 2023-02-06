Son dakika... Zamanla yarış sürüyor: Can kaybı 5 bin 894'ye yükseldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

7,7'lik deprem sonrası Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

7,7 ve 7,6'lık depremlerin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar oluştu. Artçı sarsıntılar sürüyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

00:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını bildirdi.

23:22 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Adıyaman'da 896 vatandaşımızı maalesef kaybettik, 400 tane yaralımız var

23:13 51 yaralı Kahramanmaraş'tan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı ile Atatürk Havalimanı'na geldi.

23:01 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukraynalı arama kurtarma ekibinin, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

22:38 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin vurduğu 10 ilde eğitim öğretime başlama süresinin uzatıldığını belirterek "Tatil süresi tamamında iki hafta oldu" dedi.

21:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın sabah saatlerinde deprem bölgesindeki illeri ziyarete başlayacağını söyledi.



21:03 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 36 ülkeden 3 bin 319 arama kurtarma personeli sahada. 7 ülkeden ilave ekiplerin hızlı bir şekilde intikali için gerekli çalışmaları yapıyoruz.



20:20 Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesinde bulunan mükellefler için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edildiğini duyurdu.

19:55 Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Limanı'ndaki yangının Kara Kuvvetlerine ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerine ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldüğünü bildirdi

19:52 Deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

19:50 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 bin 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 721 kişinin yaralandığını, yıkılan bina sayısının 5 bin 775 olduğunu bildirdi

19:40 AK Parti Sözcüsü Çelik: OHAL kararı pek çok şeyi hızlandıracaktır

19:26 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için mevcut ve yeni kredilerde 6 Şubat'tan itibaren 6 ay boyunca vade ve taksit kolaylığı imkanı tanındı.

19:15 Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar yardım malzemeleri ve ekipleri deprem bölgesine ulaştırdı.

18:57 Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

18:42 AFAD, saat 18.00 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 703 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin 286 kişinin yaralandığını bildirdi.

18:41 Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu.

18:00 İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye genelinden şu ana kadar 18 bin jandarma, 10 bine yakın polis sevk ettik, 10 bin jandarma talimatı daha verdik

17:02 El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

17:01 Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

16:45 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Tansu Çiller ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

16:40 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'in, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye insani yardım sağlama kararını imzaladığı bildirildi

16:39 Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti

16:38 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, söylemleri gerekçesiyle gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı

16:35 MHP Genel Başkanı Bahçeli, depremle mücadele kapsamında AFAD'a 1 milyon liralık yardım yaptığını açıkladı

15:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak, arama-kurtarma ve sağlık görevlilerinin deprem bölgesine intikali için tahsis edildi. Uzman doktor ve AFAD personelini taşıyan Cumhurbaşkanlığına ait iki uçak Ankara'dan, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a hareket etti.

15:43 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu

15:43 İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu

15:24 Hatay'ın Ürgen Paşa Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazından, anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra çıkarıldı.

15:20 Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Adıyaman'da bir binanın enkazından anne ile kızı, depremden yaklaşık 34 saat sonra kurtarıldı.

15:18 Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'deki uluslararası insani yardım operasyonuna destek amacıyla ikinci bir ekip göndereceklerini açıkladı.

15:16 Hatay'ın İskenderun ilçesinde saatler sonra enkaz altından çıkarılan çocuğun ilk sözü, "Ben okula nasıl gideceğim" oldu.

15:07 İçişleri Bakanlığı, deprem bölgesinde toplam 37 bin 960 personel görevlendirildiğini, bölgeye personel sevkiyatının sürdüğünü açıkladı.

15:05 İsviçreli ve Fransız gönüllülerden oluşan Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR-GIS) isimli arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'de devam eden çalışmalara destek olmak amacıyla Cenevre'den Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.

14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

14:37 İspanya hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarına yardım için bölgede sahra hastanesi kuracağını, sağlık personeli, lojistik ve koordinasyon çalışmaları için 70 kişilik profesyonel ekibin gönderileceğini açıkladı.

14:36 Çin hükümeti, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'ye 82 kişilik bir arama kurtarma ekibi gönderdi.

14:35 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 8 yaşındaki Zeynep, 31 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

14:30 Deprem bölgesinde 66 savcı görevlendirildi.

14:26 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin hem kışlalar da hem de deprem noktalarında vatandaşlara sıcak yemek ikram ederek destek sağladığını bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiklerimiz hem kışlalarımızda hem de deprem noktalarında vatandaşlarımıza sıcak yemek ikram ederek destek sağlamaya çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

14:22 Artvin'den dün yola çıkan ve Malatya'ya ulaşan arama kurtarma ekipleri, apartman enkazı altında kalan bir kadını sağ salim çıkarmayı başardı.

14:21 Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Elazığ'dan Malatya'ya giden itfaiye ekipleri, yıkılan binanın enkazından baba ve kızı ile yeğenin de bulunduğu 4 kişiyi 32 saat sonra kurtardı.

14:20 Ticaret Bakanlığı himayesinde, depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlatıldı

14:19 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hindistan ve Fransa'dan arama kurtarma ekipleri ile insani yardım malzemelerini taşıyan uçaklar, Adana'ya ulaştı.

14:09 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki enkaz alanlarında incelemelerde bulundu.

14:04 İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Başkanı Carlo Doglioni, Kahramanmaraş merkezli depremlerin, Anadolu yarımadasını 3 metre batı yönünde kaydırdığını söyledi.

14:03 Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan ve deprem bölgesinde yakınları bulunan personelin izin talepleri konusunda gereken kolaylığın sağlanacağı bildirildi.

14:02 Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen Kardeşlik Ocağı, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

13:56 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yaraların sarılması için Türk yetkililerle işbirliği içerisinde hareket edeceklerini belirterek, "Tarifi imkansız bu acı gününüzde yanınızdayız." dedi

13:22 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları koordine edecek

12:44 AFAD, saat 12.10 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 432 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 bin 103 kişinin yaralandığını açıkladı.

12:40 İletişim Başkanlığı: Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir. Devletimiz tüm gücüyle depremden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürmektedir.

12:33 Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma ekibinin gönderildiğini bildirdi.

12:32 Hollanda'da, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından depremzedelere yardım etmek isteyen binlerce Türk seferber oldu.

12:29 Ticaret Bakanlığı: (Kahramanmaraş merkezli depremler) Acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı iddialarına yönelik ülke genelinde denetimler başlatılmıştır.

12:20 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetlerine ait CH-47 tipi ağır nakliye helikopterlerinin Ankara'dan deprem bölgesine hareket ettiğini bildirdi.

12:20 Katar, Türkiye'yi vuran ve Suriye'de de hissedilen depremler nedeniyle iki ülkeye 10 bin mobil ev gönderileceğini duyurdu.

12:10 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde bin 275 psikososyal destek personelinin çalışmalara devam ettiğini bildirdi.

12:05 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gönüllülük Dairesi Saha Koordinatörü İdris Varlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede görev yapmak için AFAD Gönüllülük Sistemine 110 bin 41 kişinin başvurduğunu ve toplam gönüllü sayısının 719 bin kişiye ulaştığını bildirdi.

12:04 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 31 saat sonra 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Zeynep Ateşoğulları, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

12:00 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazından yaklaşık 30 saat sonra 2 kadın yaralı kurtarıldı.

11:59 Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

11:58 Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce, Mersin Şehir Hastanesinin depremden zarar gördüğüne yönelik sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

11:57 Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri, deprem bölgelerine iş makinesi ulaştırmak için yola çıktı.

11:39 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Toplamda 3 bin 419 kaybımız var. Teyit edildi. Yaralılarımız 20 bin 534. Enkazdan kurtarılanlar 8 bini geçmiş durumda. Yıkık bina sayımız 5 bin 775. 14 ülkeden 3 bin 294 arama kurtarma personelinin geldiğini görüyoruz. 70 ülke talepte bulundu. Adana'dan ilgili yerlere sevk aşamasındalar.

11:38 Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, yardım ve ikmal malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmak için İstanbul'dan hareket etti.

11:36 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığında görevli personelin, arama kurtarma faaliyetlerine destek için deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu.

11:33 Hatay'da depremde ağır hasar gören apartmanda mahsur kalan yaşlı çifti, askerler kurtardı.

11:32 Kahramanmaraş'ın Şazibey Mahallesi'nde bir binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları yapan ekip, bir kişiye ulaştı. 45 yaşlarındaki kişi, ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.

11:30 Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin enkaz çalışmaları devam ederken, 32 saat sonra bir kadın daha sağ salim çıkarıldı.

11:28 Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen depremlerin ardından Gaziantep'te başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Fotoğrafta 29 ve 30 saat sonra Yılmaz ailesinden kurtarılan 3 kişinin bulunduğu Gölgeler Apartmanında çalışmalar görülüyor.

11:27 Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında doğal gaz ana iletim hatlarında meydana gelen hasarlara yönelik onarım çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

11:26 Kahramanmaraş depreminin büyük yıkıma sebep olduğu Hatay'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Hatay 600 Evler semtinde anne ve iki çocuğu ile yaşlı bir vatandaş, Erzurum AFAD ekiplerinin başarılı çalışması ile yıkılan binanın enkazından canlı olarak çıkarıldı.

11:24 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan enkazın altında 24 saat kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Enkaz altından kurtarıldıktan sonra büyük mutluluk yaşayan ikili, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek çaya davet etti.

11:10 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından organize olan İngiltere'deki Türk dernekleri, bir günde 10 ton yardım malzemesi toplayarak Türkiye'ye gönderdi.

11:09 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Hatay'da enkaz altında kalan depremzedelerin çıkarılması için canla başla mücadele ettiğini bildirdi. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Dün gece Hatay'da Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum-kuruluşları ve vatandaşlarımız, pek çok depremzedenin enkaz altından çıkarılması için canla başla mücadele etti" ifadelerine yer verildi.

11:08 Avrupa Birliği (AB) Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderen ülke sayısını 19 olarak güncelledi.

11:07 Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan genç kız, depremden 28 saat sonra yaralı kurtarıldı.

10:51 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinden kurtarılan 98 yaralı vatandaşın İskenderun'dan Mersin'e tahliye edildiğini bildirdi.

10:50 Hatay'da enkaz altında kalan 6 yaşındaki Elif, arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekipler tarafından 30 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.

10:49 Batı Trakya'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde mağdur olan vatandaşlara destek olmak için ayni ve nakdi yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.

10:48 Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili vuran deprem sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 25 kişilik arama kurtarma ekibi ayağının tozuyla gittiği Malatya'da baba ve kızını enkaz altından kurtardı.

10:46 Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının ortak operasyonları çerçevesinde Türkiye'ye 150 kişilik ekip gönderdi.

10:43 Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından 30 saat sonra anne ve kızı yaralı kurtarıldı.

10:35 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bilanço maalesef çok ağır. Gün bir olma, kenetlenme günüdür. Milletimizle tek yumruk olacağız. Devlet ve hükümet tüm imkanlarını seferber etti. Gündemimizin yegane konusu depremdir. Felaket haberini alır almaz bir heyet kurup afet bölgesine gönderdik. Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine, provokasyon peşinde koşan vandallara kesinlikle göz yummayacağız.

10:15 AFAD Gaziantep Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Bu deprem il itibarıyla nüfus itibarıyla baktığınızda doğrudan 13,5 milyon vatandaşımızı etkilemiş durumdadır. Gelen valilerimiz de ekipleriyle birlikte hem arama kurtarma hem barınma hem acil yardım hizmetleri ile birlikte veriyoruz. Vatandaşlarımızdan, zorunda kalmadıkları sürece Gaziantep-Osmaniye yoluna çıkmamalarını rica ediyoruz.



10:01 Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından 29 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.

10:00 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından oluşturulan "hava yardım koridoru" gece boyunca açık kaldı. Aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracıyla, arama kurtarma ekipleri, araçlar ve yardım malzemeleri taşındı.

09:59 Adıyaman'da bir kız çocuğu yaklaşık 29 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

09:58 Kahramanmaraş Elbistan'daki deprem felaketinde enkaz altında kalan Sevgi isimli kadın, 18 saat sonra kurtarıldı. Beraber yaşadığı annesinin ise enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı.

09:57 Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere kurtarma ekibi ve insani yardım taşıyan uçak Türkmenistan'dan yola çıktı.

09:53 Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ederken Gaziantep'te 16 yaşındaki Aysun Yılmaz, 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın enkazından 29 saat sonra sağ çıkartıldı. Yılmaz'ın annesi ve kız kardeşinden de ses alan ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

09:55 Türkiye'yi üzüntüye boğan depremin kalbinde Kahramanmaraş merkezde 38 yaşındaki Ahmet Ay, depremden 29 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Eşini kaybeden Ay'ın enkaz altındaki kızını kurtarma çalışmaları da sürüyor.

09:45 EGM: Deprem sonrasında sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 90 hesap yöneticisi tespit edildi. 4 şahıs gözaltına alındı.

09:39 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 426 kişinin yaralandığını açıkladı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Depremin etki alanı 110 bin kilometrekare. Şu ana kadar 285 artçı deprem meydana geldi. Yaşamını yitiren kişi sayısı 3 bin 381, 20 bin 426 yaralı var. Teyitlenmiş yıkılan bina sayısı 5 bin 775." dedi.

09:16 Azerbaycan, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden zarar görenler için teçhizatlı sahra hastanesi, battaniye, ısıtıcı ve çeşitli malzemeler gönderdi.

09:14 Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Japonya'nın gönderdiği 18 kişilik Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi, İstanbul'a ulaştı.

09:11 Depremin hissedildiği bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer taraftan depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Deprem bölgesine gidip destek olmak isteyen binlerce gönüllü İstanbul Havalimanı'na akın etti. Bölgeye gitmek için birbirleriyle yarışan gönüllüler İstanbul Havalimanı'nda izdihama neden oldu.

09:10 ABD'de yaşayan iki Ukraynalı mülteci kadın, dün meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk halkı ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için New York'taki Türkevi'ne çiçek bıraktı.

09:01 Emniyet Genel Müdürlüğü, Malatya'da devam eden arama kurtarma çalışmalarında 4'ü kadın biri çocuk toplam 5 kişinin enkaz altından kurtarıldığını bildirdi.

09:00 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dezenformasyon Bildirim Servisi'nin kullanıma açıldığını bildirdi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dezenformasyon Bildirim Servisi halkımızın kullanımına açılmıştır. Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

08:57 ABD'nin California eyaleti Redwood City kentinde yer alan Silikon Vadisi Diyanet Merkezi'nde bir araya gelen Türk vatandaşları, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler ve enkaz altında kalanlar için dua etti.

08:56 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te kurtarma çalışmalarına katılan özel harekat polisleri, enkaz altından biri çocuk 2 kişiyi kurtardı.

08:43 Kahramanmaraş merkezli depremlerde gördüğü hasar nedeniyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda onarım çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

08:38 Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 28 saat sonra anne ve 3 çocuğu yaralı olarak çıkarıldı.

08:38 Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya'da yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında bir depremzede sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

08:37 Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu 28 saat sonra 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı.

08:32 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrasında 13 bin 740 arama kurtarma personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

08:30 Pakistan, Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatıyla Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama ve kurtarma ekipleri gönderdi. 50 kişilik arama kurtarma ekibi ve 25 ton yardım malzemesi, Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait uçakla bu sabah Türkiye'ye doğru hareket etti. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada ise Ravalpindi'deki Chakala Hava Üssü'nden kalkan silahlı kuvvetlere ait C-130 nakliye uçağının Adana'ya doğru yola çıktığı belirtildi.

08:20 Kahramanmaraş'ta 24 yaşındaki Rümeysa Yalçınkaya, 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazından depremden 27 saat sonra sağ çıkarıldı.

08:12 İzmir Valiliği, 10 ilde yıkıma neden olan depremlerle ilgili bölgelere 2 bin 331 personelin sevk edildiğini bildirdi.

08:10 Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

07:57 ABD'nin New York eyaletinde yaşayan Türklerin öncülüğünde Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde mağdur olanlar için yardım toplanıyor.

07:55 Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu 27 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

07:48 Türk Hava Yolları Amerika Birleşik Devletleri'nden depremzedelere gönderilen yardım malzemelerini ulaştırmak için yola çıktı. Battaniyelerden oluşan ilk grup yardım malzemesi Washington DC- İstanbul seferini yapan uçakla gönderildi.

07:35 Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye 145 kişilik aramak ve kurtarma ekibi gönderdi.

07:28 ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yöneticisi Samantha Power, Türkiye'de meydana gelen depremlerde enkaz altında kalanlara yardım etmek üzere iki ayrı itfaiye birimine ait personeli, Afet Yardım Müdahale Ekibi (DART) olarak görevlendirdiklerini açıkladı.

07:16 Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 3 binanın enkazından 1'i çocuk 4 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

06:49 Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. Tüm kentte yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, 26 saat sonra 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

06:49 Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden tahliye edilen aralarında çocuklarında bulunduğu 112 depremzede Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

06:37 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesine 73 uçak ile 12 bin 752 personelin sevk edildiğini bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "06.00 itibarıyla İstanbul'umuzdan 73 uçak ile 12 bin 752 personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz, başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Hakkınız ödenmez, minnettarız." bilgisini paylaştı.

06:28 Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Kahramanmaraş merkezde bulunan Trabzon Caddesi'nde yıkılan bir evin enkazından 24 saat sonra Can isimli 14 yaşında bir çocuk çıkarıldı.

06:27 Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Osmaniye'de yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 26 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Ekipler, Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yıkılan 40 dairenin bulunduğu 10 katlı Bilge Sitesi enkazında 30 yaşındaki Kubilay isimli vatandaşa, yaklaşık 26 saat sonra ulaştı.

05:33 Osmaniye'de yıkılan bir apartmanın enkazında depremin 24. saatinde Deniz Kaya adlı vatandaş kurtarılarak, umut oldu. Aynı enkazda eşi ve çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı.

04:41 Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci 7.6 şiddetindeki depremin ardından Elazığ'da bir bina çöktü. Tamamlanan çalışmaların ardından polis memuru ve bir şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

04:32 AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 921 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 bin 834 kişinin yaralandığını bildirdi

03:56 TCG İskenderun gemisi, yaralıları Mersin'e ulaştırmak için Hatay İskenderun Limanı'na geldi

03:03 Hatay'ın Yayladağı ilçesinin 50,7 kilometre açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

02:39 Şanlıurfa'da yıkılan bir binanın enkazından 22 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı

01:39 Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 21 saat sonra 1 çocuk kurtarıldı.

01:29 Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesindeki çalışmalara destek için Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan İstanbul'a yapılacak tüm uçuşlarda bilet fiyatını 13 Şubat'a kadar, vergiler dahil 100 TL olarak sabitlediğini duyurdu.

01:22 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından bölgedeki 110 baraj ve 30 göletteki duruma ilişkin, "Toplam 79 tesis bu manada incelendi. Tehlike arz edebileceğini düşündüğümüz için bu tesislere öncelik verdik. Geri kalanını da aynı şekilde inceleyeceğiz ama bu 79 tesisin 72'sinde hiçbir problem yok, 7 tesisi ise biraz daha takip etmemiz gerektiği konusunda teşkilat olarak bir düşünce geliştirmiş bulunuyoruz." dedi.

00:37 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 379 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 bin 483 kişinin yaralandığını bildirdi

23:45 Libya Başbakanı Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

23:38 ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

23:35 Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazdan yaralı olarak kurtarılan 4 kişi daha ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

23:26 AFAD, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 316 olduğunu, 7 bin 340 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi

22:11 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1762 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 68 kişinin yaralandığını, 5 bin 606 binanın yıkıldığını bildirdi

21:14 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremde şu ana kadar 5 bin 606 binanın yıkıldığını bildirdi

21:13 AFAD, afet bölgesindeki illere şu ana kadar toplam 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderildiğini bildirdi

20:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı

20:32 Milli Savunma Bakanı Akar, TCG İskenderun gemisinin bu gece İskenderun Limanı'na yanaşarak yaralıları Mersin'deki hastanelere sevk edeceğini bildirdi

20:28 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, akaryakıt ikmali konusunda rafinerilerde ve depolarda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını bildirdi

20:24 Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 1651 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 11 bin 119 kişinin yaralandığını bildirdi

20:05 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu

20:03 Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti

19:40 BM Genel Kurulunda, Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

19:26 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu

19:19 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti

19:09 EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye yönelik akaryakıt ikmalinin hızlandırılması için gerekli adımları attık ve mevzuata yönelik kısıtları kaldırdık. Bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlarımızın akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama hiçbir mevzuat engeli yoktur. İkmal süreçleri vakit kaybı olmaksızın sürdürülmekte, ihtiyaçlar ivedilikle karşılanmaktadır

19:05 Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi sisteminde depremler sonrası oluşan teknik arıza nedeniyle çağrılar Konya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yönlendirildi

19:02 Malatya Valiliği, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Sultansuyu Barajı'nın, tedbiren kademeli olarak boşaltılacağını bildirdi.

19:00 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Depremden etkilenen 10 ilimizde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edilmiştir

18:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ve DSP Genel Başkanı Aksakal'la telefonda görüşerek deprem bölgesindeki durum ve çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu

18:55 Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan' telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

18:35 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1541 olduğunu, 9 bin 733 kişinin yaralandığını bildirdi

18:29 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan bazı otobüs firmaları ile battaniye gibi eşya satan işletmeler hakkında inceleme başlattı

18:28 İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerle ilgili halk arasında endişe, korku veya panik yaratacak paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı.

18:08 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye öncü yardım desteklerinin yolda olduğunu ve önümüzdeki günlerde bölgenin olası ihtiyaçları için Türkiye ile temasta olduklarını açıkladı

18:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

17:48 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Rusya Devlet Başkanı Putin, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede, Rusya'nın Türkiye'ye arama kurtarma ve afetle mücadele alanında yapacağı desteklere ilişkin de bilgi verdi.

17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

17:33 YÖK: Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir

17:27 AFAD Başkanı Yunus Sezer: 1498 can kaybı, 8 bin 533 yaralımız var. 130 artçı meydana geldi. 2 bin 834 bina yıkıldı

16:47 AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Sakarya'da deprem meydana geldiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı

16:40 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1121 can kaybı olduğunu, 7 bin 634 vatandaşın yaralandığını, 2 bin 834 binanın yıkıldığını bildirdi

16:27 ABD Başkanı Biden: Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin yol açtığı can kaybı ve tahribat nedeniyle derin üzüntü içindeyim. Ekibime her türlü yardımı sağlama talimatı verdim

16:05 Bakan Bozdağ: Manipüle eden paylaşımlara karşı süreç başladı

15:57 Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

15:50 Lübnan hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılmasına yardım için Türkiye'ye bugün bir arama ve kurtarma ekibi gönderecek.

15:47 NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), "Türkiye sadece bir NATO müttefiki değil, aynı zamanda LANDCOM'un evi." ifadeleriyle destek mesajı yayımladı.

15:46 Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerine kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderilecek.

15:37 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen kentler arasında yer alan Diyarbakır'da, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen Deprem Değerlendirme Toplantısına Katıldı. Bozdağ'a İl genelinde yapılan çalışmalar hakkında brifing verildi. Toplantıya Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da katıldı.

15:36 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.

15:35 MSB: Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait İHA'lar, deprem bölgesindeki hasar ve zayiatın tespiti ile arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

15:34 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya 2. Ordu Komutanlığında görevli askerlerin Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtımı gerçekleştirdiğini bildirdi.

15:30 Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

15:27 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında afetzedelere yardım etmek isteyenler için SMS ve banka hesap numaralarını duyurdu. Açıklamada, depremden etkilenen illerde yürütülen çalışmalara destekte bulunmak isteyenlerin "DEPREM" yazıp 1866'ya SMS göndererek 20 lira bağışta yapabileceği kaydedildi. Bağış hesaplarına, AFAD'ın, "https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2" internet sitesinden de ulaşılabilecek.

15:22 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, bir kurtarma ekibinin enkaz altındaki depremzedeyi hayatta tutmak için gösterdiği çaba kamerayla kaydedildi.

15:19 AFAD: Tüm İl AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmektedir.

15:16 Kahramanmaraş'ta iki kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı.

15:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilen depremler sonrası, devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir.

15:09 TBMM Başkanı Şentop, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'tan haber alınamadığını bildirdi. TBMM Başkanı Şentop, "Danışma Kurulu Meclisin Genel Kurul çalışmalarını bu hafta erteleme yönünde karar aldık." dedi.

15:05 AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1014 olduğunu açıkladı. Sezer, "Şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu." dedi.

15:00 Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Özbekistan liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

14:49 AFAD: Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır.

14:45 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adana Havalimanı'nın hava trafiğine açık olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Deprem nedeniyle Adana Havalimanı'nın trafiğe kapandığına ilişkin haberler gerçek dışıdır. Havalimanımız hava trafiğine açıktır. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24`te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binamızda da hasar meydana gelmiştir. Malatya Havalimanı sivil uçuşlara kapalı, acil uçuşlara açıktır" denildi.

14:43 İstanbul'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle oluşabilecek ihtiyacı karşılamak üzere harekete geçen vatandaşlar kan bağışı noktalarında yoğunluk oluşturdu.

14:40 Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için Almanya genelinde yardım kampanyası başlattı.

14:37 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler dolayısıyla taziyelerini illetti, Türkiye'ye desteğini ifade etti.

14:35 Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 574 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı.

14:27 Kahramanmaraş Elbistan merkezli 13.24'teki 7,6 şiddetindeki deprem Adana'da da yeni yıkımlara yol açtı. Çukurova ilçesinde 12 katlı Kubilay apartmanı yıkılırken, yandaki apartmanda mahsur kalanların kurtarılmasına çalışılıyor.

14:19 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 7 uçakla 1093 personelin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen illere hareket ettiğini bildirdi.

14:14 Kahramanmaraş'ta 2 çocuk enkaz altından çıkarıldı.

14:13 Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde depremin herhangi bir hasara neden olmadığı bildirildi.

14:09 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Adana'da depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm ekiplerimiz işinin başında... Enkaz altındaki canlarımızın kurtarılması birinci önceliğimiz.' açıklamasında bulundu.

14:00 AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle TBMM Genel Kurul çalışmalarına bir hafta ara verdiklerini açıkladı.

13:53 AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. 6,5- 6,7 büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar devam edecektir

13:36 AFAD: Kahramanmaraş'ta saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

13: 35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile telefonda görüştü, ildeki duruma ilişkin bilgi aldı

13:28 AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle TBMM'nin çalışmalarına bu hafta ara verileceğini bildirdi.

11:55 Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

10:46 MHP, deprem bölgesine milletvekillerinden oluşan bir heyet gönderiyor.

10:44 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Bu korkunç depremin ardından müttefikimiz Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temas halindeyim. NATO müttefiklerimiz şimdi seferberlik desteğinde bulunuyor.

10:41 Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan 2 adet İl-76 uçağı gönderilmeye hazır

10:39 Yunanistan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım gönderecek.

10:38 MSB: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası bölgedeki afetzede vatandaşlarımıza yardım için Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, 2 adet Askerî Ambulans uçağımız ile Ankara'dan bölgeye hareket etti.

10:30 AFAD: Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 78 artçı deprem meydana gelmiştir. SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş'ta 70, Gaziantep'te 80, Şanlıurfa'da 13, Diyarbakır'da 14, Adana'da 10, Adıyaman'da 13, Osmaniye'de 20, Hatay'da 4, Kilis'te 8 ve Malatya'da 47 olmak üzere toplam 284 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 2 bin 323 vatandaşımız yaralanmıştır.

10:27 Türk Kızılay, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında ülke genelinde depolarındaki tüm ilk yardım malzemelerini deprem bölgesine sevk etti.

10:22 Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye gönderilen arama ve kurtarma ekiplerinin yola çıktığı bildirildi.

10:13 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye'de bu sabah yaşanan depremin ardından ülkesinin dost Türk halkına gereken yardımı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

10:10 İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyadan yapılan yardım çağrısı ve atılan mesajların titizlikle toplanarak bölgedeki arama kurtarma ekiplerine iletildiğini bildirdi.

09:51 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Ordu, Trabzon, Rize ve Giresun'dan ekipler bölgeye sevk edildi.

09:50 Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde hasar gören Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası ulaşıma kapatıldı.

09:47 Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle parti görevlilerini ve mensuplarını arama-kurtarma çalışmalarına destek olmaya ve kan bağışında bulunmaya çağırdı.

09:41 Hatay'ın İskenderun ilçesinde aralarında devlet hastanesinin bir bölümünün de olduğu 20'nin üzerinde bina yıkıldı.

09:38 Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan 8 katlı binanın enkazından 1'i engelli 3 kişi daha sağ kurtarıldı. Arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

09:37 KKTC Başbakanı Üstel, 30 kişilik bir arama kurtarma ekibinin, 8 araçla birlikte 12.00'de destek için Türkiye'ye gideceğini söyledi.

09:36 Emniyet Genel Müdürlüğü: (Deprem) Provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisi tespit edildi.

09:35 Mısır, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları sebebiyle taziye mesajı paylaştı.

09:34 Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar sonucunda Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş ve bu illere bağlı Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışının durdurulduğunu açıkladı.

09:33 Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), deprem bölgesindeki vatandaşların acil iletişim ihtiyaçları için hatlarına ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlamaları yapıldığı açıkladı.

09:32 İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Kahramanmaraş merkezli deprem için "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, acil bir yardım programı hazırlanması için talimat verdiğini duyurdu.

09:31 Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremin ardından Antalya'dan bölgeye 452 personel sevk edildi.

09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar deprem bölgesine gitti.

09:24 İçişleri Bakanlığı: Depremin ilk anından itibaren Bakanlığımız ve AFAD yetkililerinin olduğu iletişim grubu, sosyal medyada yardım çağrısı içeriklerini, kurumlara yazılan direkt mesajlar da dahil olmak üzere titizlikle toplayıp hızla ilgili bölgedeki arama kurtarma ekiplerine bildirmektedir.

09:22 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

09:21 Milli Eğitim Bakanı Özer: Yaraları sarmak, vatandaşlarımızın yanında olmak için Malatya'ya hareket ediyoruz.

09:20 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiğini bildirdi.

09:19 Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'dan arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevkiyatı devam ediyor.

09:18 Kilis Valiliği: (Deprem) 07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır.

09:17 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu.

09:10 Azerbaycan, deprem nedeniyle Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek

09:08 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

09:08 Diyarbakır'da can kaybı 14'e yükseldi.

09:07 Hatay Valisi: İskenderun-Antakya'daki devlet hastanesi ve polis evi yıkıldı.

09:03 Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

09:00 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş ve diğer illerde hissedilen deprem sonrası bakanlığa bağlı bölgedeki tüm personelin, valilikler ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara eşlik ettiğini belirtti.

08:56 Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kale de hasar gördü. Merkez Şahinbey ilçesindeki tarihi Gaziantep Kalesi'nin doğu, güney ve güneydoğu kısımlarında bulunan bazı burçlar, depremin etkisiyle yıkılırken, enkaz yola saçıldı. Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.

Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü.

08:48 AFAD: 3'ü 6'nın üzerinde olmak üzere toplam 66 artçı meydana gelmiştir.

08:45 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye İstanbul'dan arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemesinin gönderildiğini bildirdi.

08:21 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle tüm GSM operatörlerinin kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarının açıldığını bildirdi.

08:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa valileri ile deprem sonrası durumla ilgili görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerle görüşmelerinde depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı

08:19 Beyaz Saray, Türkiye'deki depremin ardından ABD'nin her türlü yardımı vermeye hazır olduğunu açıkladı.

08:18 Adana'da meydana gelen depremde çöken 14 katlı binadan geriye acı tablo kaldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da yardımcı oluyor. Enkazdan bir kişi sağ çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.

08:17 Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek, "Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." dedi.

08:11 AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: Arama kurtarma çalışmaları sırasında vatandaşların hasarlı binalardan uzak durmaları gerekiyor.

08:07 Türk Hava Yolları (THY), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi için ek seferler hazırlandığını bildirdi.

08:01 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremle ilgili doğru bilgi vatandaşların resmî kaynakları takip etmelerinin büyük önem arz ettiğini bildirdi.

08:00 Gaziantep Valisi Davut Gül: "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu."

07:45 AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

07:35 İletişim Başkanlığı: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacaktır.

07:34 AFAD: Hayati durumlar haricinde telefon görüşmesi yapmaktan kaçının.

07:20 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Deprem bölgesinde evlerine giremeyen tüm vatandaşlarımız, il müftülüklerimiz ve din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler.

07:13 AFAD: Bölgede en büyüğü 6,6 olan 32 artçı meydana geldi.

07:10 Milli Savunma Bakanı ve kuvvet komutanları bölgeye gidiyor.

07:05 Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: (Depremde) 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı.

07:00 Osmaniye Valisi: 65 bina yıkıldı, 7 vatandaşımız hayatını kaybetti.

06:55 MSB: TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD'ın talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır

06:54 Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: (Depremde) 17 vatandaşımız vefat etti, 67 vatandaşımız da yaralı.

06:47 Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: "(Depremde) Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı."

06:40 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası devletin tüm tedbirleri aldığını ve ekiplerin yönlendirildiğini belirtti.

06:35 Malatya Valisi Hulusi Şahin: "İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."

06:28 Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm Türkiye'de kan bağışına davet etti.

06:22 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş ve Gaziantep valileri ile görüşerek bilgi aldı.

06:15 Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: 12 vatandaşımız vefat etti, 18 binamız yıkılmış vaziyette. Maalesef bazı binalarımızda vatandaşlarımız var müdahale ediyoruz. İl merkezi ve Bilecik ilçemizde ölen vatandaşlarımız var. Köylerimizde genel anlamda olumsuzluk yok.

06:09 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Suriye'nin Mare ve Cenderes kentlerinde de yıkıma neden oldu.

06:06 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), pet çok ilde hissedilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından cep telefonlarıyla iletişime ilişkin uyarıda bulundu.

06:05 İçişleri Bakanı Soylu: (Kahramanmaraş'taki deprem) Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor, biz de bakan arkadaşlarımızla bölgelere gideceğiz. Vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır. Önceliğimiz, enkaz altından kurtarılmaları ve hastaneye sevk edilmeleridir. Kargo uçaklarımız hazır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var.

06:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş başta olmak üzere, birçok ilimizden göçük ihbarları aldık. Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz" mesajını paylaştı.

06:00 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adana'da bir bina çöktü.

05:47 Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

05:43 İçişleri Bakanı Soylu: "(Kahramanmaraş'taki deprem) Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6.

05:40 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.

05:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir."

05:25 AFAD: Saat 04.36'da merkez üssü Gaziantep'in İslahiye ilçesi olan 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

05:18 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Diyarbakır'da deprem nedeniyle bir bina yıkıldı. Enkazda arama kurtarma çalışması başladı.

05:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

05:09 AFAD: Saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

04:39 AFAD: Saat 04:17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.