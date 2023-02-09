Son dakika... Zamanla yarış sürüyor: Vefat sayısı 9 bin 57'ye yükseldi

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi vuran depremin 4'üncü günündeki çalışmalar aralıksız sürüyor...



AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

7,7 ve 7,6'lık depremlerin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük yıkım oluştu.

Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

01:40 Adıyaman'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan üniversite öğrencisi 69 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

01:30 Hatay'da yıkılan binanın enkazından 80 yaşındaki kadın 68 saat sonra kurtarıldı.

01:28 Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazında kalan iki çocuk annesi genç kadın, ekipler tarafından 69 saat sonra sağ çıkarıldı.

01:24 Adıyaman'da enkaz altında kalan anne ve 2 kızı, depremden yaklaşık 65 saat sonra sağ çıkarıldı.

01:23 Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan 45 yaralının tedavilerine İzmir'de devam edilecek.

01:21 Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 katlı binanın enkazından 2.5 yaşındaki çocuk 60 saat sonra sağ kurtarıldı.

01.05: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu "Hatay havalimanı hariç tüm havaalanlarımız tamamen açık şekilde hizmet veriyor" dedi.



00.35: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesindeki 10 il ve ilçelerin büyük kısmının merkezlerindeki cadde ve sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.

00.26: Milli Savunma Bakanlığı, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinden kurtarılan yaralı vatandaşlarımızın Ankara'ya tahliyesine aralıksız şekilde devam ediyoruz. Birlik Zamanı." açıklamasında bulundu.

00:52 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "10 ilimizin içinde yer aldığı bu bölgede bütün barajlarımızı ve göletlerimizi gerek havadan gerekse de karadan inceleyeceğiz." dedi.

00:17 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından İskenderun ve Adana'yı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

00:09 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Etlik Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan 16 depremzede bebeği ziyaret etti.

00:03 TCG Bayraktar askeri gemisiyle afet bölgelerine sevk edilmesi için Hatay'ın İskenderun ilçesine iş makinesi, giyim, gıda ürünleri ve sağlık ekipmanları getirildi.