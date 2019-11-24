Son dakika... Zap'ta 3 terörist SİHA'lar tarafında etkisiz hale getirildi
MSB: Irak kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi.
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