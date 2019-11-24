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Son dakika... Zap'ta 3 terörist SİHA'lar tarafında etkisiz hale getirildi

MSB: Irak kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi.

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MSB: Irak kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi.

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