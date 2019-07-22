FETÖ'cü sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi!

Son dakika...Hava Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin FETÖ davasında 41 sanık için müebbet talebi
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada 41 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
- AA
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada 41 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
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