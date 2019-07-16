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Son dakika... Seyir halindeki metrobüste yangın çıktı

Esenyurt Saadetdere metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı

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Esenyurt Saadetdere metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüdsün motor kısmında yangın çıktı

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