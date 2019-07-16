Son dakika... Seyir halindeki metrobüste yangın çıktı
Esenyurt Saadetdere metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı
Esenyurt Saadetdere metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüdsün motor kısmında yangın çıktı
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