Son dakka... MSB: Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları terör hedefleri vuruldu
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile teröristlere ait hedefler vuruldu.
Milli Savunma bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu." denildi.
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