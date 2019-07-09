Son sözü F.Bahçe söyledi, Muriç’i Aslan’a kaptırmadı

İnsporti adlı online spor gazetesi, “Muriç’te son sözü Fenerbahçe söyledi. Galatasaray’ın elinden kaptı” diye yazdı. Lajmi.net haber sitesi ise “Muric’in Fenerbahçe’deki baş döndürücü maaşı” başlığıyla duyururken, Muric’in önce Galatasaray ile anlaşmaya vardığını sonra bu kararından vazgeçtiğini yazdı. Periskopi de Fenerbahçe’nin Vedat Muric’i transfer ettiğini sırada ise Arsenal’ın Arnavut asıllı Alman futbolcusu Shkodran Mustafi ile Mesut Özil olduğunu iddia etti. Gazeta Blic’in Arnavutça yayını ise “Muric pembe dizisi sona erdi” başlığını kullandı.