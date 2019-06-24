Fatih sondaj gemisinden sonra 'Yavuz' da Antalya açıklarında

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Sondaj gemisi 'Yavuz' Antalya açıklarına geldi

4 gün önce Akdeniz’deki ilk sondajına doğru törenle yola çıkan Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi ‘Yavuz’ Antalya açıklarına geldi.

  • İHA
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Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kapsamında Fatih sondaj gemisinin ardından, ‘Yavuz’ sondaj gemisi de Dilovası Belde Limanı’ndan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katıldığı programla 4 gün önce Akdeniz’deki ilk sondajına doğru yola çıktı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili açıklarına gelen Yavuz’u görenler ilgiyle izledi. Turizm kenti Antalya’daki tur teknelerinin de Yavuz’un yakınından geçtikleri görüldü.
 
6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip. Sondaj kulesinin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre. 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabilen geminin, dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda dahi sondaja devam ettiği bildirildi.

YSK Başkanı Güven: En kısa sürede incelemeye açılacak

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