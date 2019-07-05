Sondakika... 12 bin sağlık personeline atama müjdesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu son dakika haberine göre, daha önce söz verilen sağlık personelinin atamaları başlıyor. 29 bin 689 sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışma kapsamında 12 bin sözleşmeli sağlık personelini daha atanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 bin 689 sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışma kapsamında 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasının gerçekleştirileceğini söyledi.
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