Sondakika... 12 bin sağlık personeline atama müjdesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu son dakika haberine göre, daha önce söz verilen sağlık personelinin atamaları başlıyor. 29 bin 689 sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışma kapsamında 12 bin sözleşmeli sağlık personelini daha atanacak.