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Bakan Yerlikaya: 6 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı

Bakan Yerlikaya: “Kahramanlar operasyonları” kapsamında Van'da eylem hazırlığı içinde olan 6 şüpheli bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesi yakalandı.

7 Ekim 2023 Cumartesi 16:42 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: 6 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı
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