Her yerde aranıyorlardı... Yakalandılar
İstanbul Beşiktaş'ta 4 kişinin öldüğü kaza nedeniyle aranan baba ile oğlu yakalandı.
Beşiktaş’ta makas terörüyle 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin aranan sürücü Abdülsamet Topçi ile babası Mehmet Topçi yakalanarak gözaltına alındı.
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