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Millî Savunma Bakanlığında güvenlik toplantısı yapılıyor

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

4 Ekim 2023 Çarşamba 16:49 - Güncelleme:
Millî Savunma Bakanlığında güvenlik toplantısı yapılıyor
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi." denildi.

"ÇOK PİŞMAN OLACAKLAR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili, terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının net olduğunu hatırlatmıştı.

Fidan, açıklamasında, şu ifadelere yer vermişti:

"Terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının net olduğu bilinen bir husustur. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 teröristin Suriye'den geldikleri ve burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye ait bütün alt yapı, üst yapı enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK'lı YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum. Silahlı kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı çok net olacak ve böyle bir eylemi gerçekleştirdikleri için çok pişman olacaklar."

  • milli savunma bakanı
  • dışişleri bakanı
  • içişleri bakanı

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