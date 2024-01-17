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MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2'si il 53'ü ilçe olmak üzere 55 adayını daha açıkladı.

İHA17 Ocak 2024 Çarşamba 14:17 - Güncelleme:
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
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MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 4. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 İl, 3 Büyükşehir İlçe, 50 İlçe Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 adayın daha isimlerini açıkladı.

MHP Kilis Belediye Başkan Adayı Hasan Kara olurken, Uşak Belediye Başkan Adayı Sezer Ateş olarak belirlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 4. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 İl, 3 Büyükşehir İlçe, 50 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır." dedi.

Açıklanan Belediye Başkan Adayları şu şekilde:

  • MHP Adayları
  • Seçim Etiketleri
  • MHP İlçe Adayları

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