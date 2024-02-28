Türkiye 31 Mart yerel seçimlerinin heyecanını yaşarken AK Parti kanadında seçim çalışmaları aralıksız devam ediyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldığı canlı yayın programında seçimle ilişkin soruları yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentte hizmet yapmak yerine yapılan hizmetlere takoz koyduğunu vurgulayan Kabaktepe "İstanbul'da 'temel atmama' töreni yaptı. Böyle böyle tam 20'ye yakın projeyi iptal etti. İstanbul'a yılda 200 bin araç giriyor. Bir İBB Başkanı olarak neden Levazım Tüneli'ni kapatırsın? 'Levazım neyime lazım?' dersen seçmen de seni gönderir. Murat Bey lansmanda anlattı. Bize dönüp 'bunlar yapılamaz' diyorlar. İnsanların genetik kodları vardır. Siyasal düşüncelerin de dönemden döneme değişmeyen kodları var. CHP de yaptırımlara 'yaptırmayız' diyerek bu kodlara sahip." diye konuştu.

"İMAMOĞLU KENDİ SÖYLEDİKLERİNİ TEKZİP EDİYOR"

Ekrem İmamoğlu'nun kendi verdiği sözleri inkar ettiğini ayrıca Murat Kurum tarafından verilen sözleri de 'ben de yaparım diyerek değil de 'yapılamaz' diyerek manipüle ettiğinin altını çizen Kabaktepe "1 Nisan sonrası 650 bin konutun dönüşüm projesini başlatacağız. Dönüşüm en temel ürünü, 'eskisini yık, yenisi yap'dır. İstanbul'da kentsel dönüşüme ihtiyaç vardır. Çıkıp 'daha fazlasını yapacağız' demesi lazımken 'yapılamaz' diyor. 2019 seçimlerinde 100 bin + 15 bin kont sözü verdi. Şimdi baktığımızda 'ben böyle bir şey söylemedim' diyor. Bunun görüntüleri var." diye konuştu.

"OTOBÜS YAKMA REKORU KIRDI"

Osman Nuri Kabaktepe, İmamoğlu dönemindeki trafik yoğunluğunun bir önceki döneme göre yüzde 50 artış gösterdiğini ifade ederek "Vatandaşımız ulaşımda kısa bir zaman geçirmek istiyor. Bizim bıraktığımız dönemle ve İmamoğlu dönemi kıyaslandığında yüzde 50 daha fazla trafik yoğunluğu oluşmuş. İstanbul 'günde en fazla otobüs yakma' rekorunu kırdı. 50 dakikada bir otobüs gelirken 1,5 saate çıkmış." dedi.

"İSTANBUL'UN PARASI TALAN EDİLDİ"

Ekrem İmamoğlu'nun aklının İstanbul'da olmadığını dile getiren Kabaktepe "İstanbul'un derdi ile ilgilenilmedi. İstanbul'un zamanı ve imkanları israf edildi. 5 yılı boşa geçti. İBB'nin finansıyla delegelere para verildi. Son 5 senenin 1,5 yılında Cumhurbaşkanı adayı (İmamoğlu) olmak için uğraştı. İstanbul'un imkanları bunlara harcandı. İstanbul'un paraları buralara talan edildi." sözlerine yer verdi.