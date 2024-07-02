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Güncel

Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştiren 474 şahıs gözaltına alındı

Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu bir kız çocuğunun akrabası tarafından taciz edilmesinin ardından başlayan gerginlikler sonrası Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştiren 474 şahsın gözaltına alındığı açıklandı.

IHA2 Temmuz 2024 Salı 13:35 - Güncelleme:
Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştiren 474 şahıs gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de çıkan ve diğer kentlere sıçrayan olaylarda Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerde bulunan 474 kişinin gözaltına alındığını, şahıslardan 285'inin ise çeşitli suçlardan adli kaydı olduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı, "Kayseri'de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir. Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların 285 'inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir. Kıymetli Vatandaşlarım; Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir" dedi.

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