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Songül Karlı'nın eski eşi dolandırıcılık iddiası ile gözaltına alındı

Sanatçı Songül Karlı'nın eski eşi tarafından 100 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı.

AA19 Aralık 2020 Cumartesi 11:58 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 11:58
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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karlı'nın 2017'de boşandığı Metin Yüncü tarafından 100 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 16 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, Yüncü'nün yanı sıra Kerem K, Mediha Gülcan E, Mustafa K. ve Sezai T. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Kerem K. ifade işlemleri sonrası savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakılırken, diğer 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Metin Yüncü ile Sezai T. adli kontrol şartıyla, Mediha Gülcan E. ve Mustafa K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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