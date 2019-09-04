29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6633
  • 6,238
  • 279.743
  • 99733.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

''Sonuna kadar bu kardeşlerimizin yanında olacağız''

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerindeki görevlerine son verilen işçilerle ilgili 'Bugün Büyükşehirde yaşananlara baktığımızda, oradaki binlerce insanın iş akdinin sona erdirilmesi sadece bir mesaja dayandırılacak kadar basit bir olay değildir.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şenocak, seçimlerde AK Parti'ye geçen Çatalca Belediyesini ziyaretinde, Belediye Başkanı Mesut Üner ve çalışanları tebrik ederek, personelle pasta kesti.

Belediyeden ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şenocak, Mesut Üner'e başkanlığı aldıktan sonra işten çıkarma yapıp yapmadıklarını sorduğunu ve işçi çıkarılmadığı yanıtını aldığını söyledi. "Önce insan" diyen bir yönetim anlayışları olduğunu ifade eden Şenocak, şöyle konuştu:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın geleneğinden gelen bir partiyiz. Bu anlamda biz hangi belediyeyi aldıysak oradaki mevcut kadrolarla yola devam etmemizde sıkıntı görmedik. Buna en yakın örneği de bugün Çatalca Belediyesidir. Çatalca Belediyemiz geçmişte CHP zihniyetiyle yönetilen bir ilçe belediyesi sizlerin de bildiği üzere. Bugün belediye başkanımız mevcut kadrolarla, hiçbir değişikliğe gitmeden şu anda buradaki yönetimini yapmış oluyor."

"HİÇBİR DÖNEMDE İŞÇİ KIYIMINA MÜRACAAT ETMEDİK"

Şenocak, kendileri için belediyede çalışanların siyasi veya dünya görüşünün önem arz etmediğini söyledi.

Parti geleneklerinin hep böyle olduğunu dile getiren Şenocak, şöyle devam etti:

"Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olduğu zamandan bu güne kadar gelen zaman dilimi içerisinde hükümetimizde, diğer noktalarda, hiçbir dönemde işçi kıyımına müracaat etmedik. Özellikle bugün Büyükşehirde yaşananlara baktığımızda oradaki binlerce insanın iş akdinin sona erdirilmesi sadece bir mesaja dayandırılacak kadar basit bir olay değildir. Orada çalışan her bir kardeşimiz, arkadaşımızın belki yarın düğünü olacak. Doğumu olacak, çocuğu rahatsız olan insanlara denk geldik. Önümüzdeki hafta okullar açılacak. Eğitim hayatına başlayacak olan yeni çocuklarımızın geleceğiyle alakalı belki aileleri planlamalar yapmıştır. Onun için tek mesajda insanların hayallerini yıkacak bir hale getirmemek lazım. Seçimden önce malum belediye başkanı neyi söylüyordu? 'İstanbul'u kucaklayacağız. 16 milyonla beraber yöneteceğiz.' Sevgi pıtırcıklığı vardı biliyorsunuz. Hani yönetim anlayışınız, insana değer verme anlayışınız?"

Şenocak, insanlara verilen sözlerin yerine getirilmesini isteyerek, "Bu zihniyetin geçmişten bugüne zaten yönetim anlayışı hep buydu. Şimdi bir örneğini daha görmüş oluyoruz. Ben özellikle şunu söylemek isterim ki, insanlara verdiğiniz sözleri yerine getirin. Ben oradaki kardeşlerimizin, iş akdi sona eren kardeşlerimizin hukuk çerçevesi içerisinde sonuna yanında olacağımızın altını çizmek isterim." şeklinde konuştu.

Partizancılık sistemiyle bir yönetim anlayışı olamayacağına vurgu yapan Şenocak, şunları kaydetti:

"Bizim belediyelerimizin içerisinde emekçi kardeşlerimizin dünya görüşü, siyasi görüşü bizim için bir önem arz etmez. Sonuçta bunlar bir emek veriyor, emeklerinin karşılığını alıyor. İnsan odaklı bakmamız lazım bu işe. Burada seçim sürecinde yapmış oldukları ittifak anlaşmaları, buraları, birilerine vaatleri... Herhalde anladığımız kadarıyla bu vaatleri bir şekilde hayata geçirmeye gayret edecekler. Ama olur ki; kendi aranızda yapmış olduğunuz, vicdanlara da sığmayacak ittifak anlayışlarını, insanların da geleceğini mahvederek hayata geçirmeye çalışmayın."

Hizbullah, vurduğu İsrail askeri aracının görüntülerini yayınladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ekonomide sevindirici haber! Artış sürüyor

Ekonomide sevindirici haber! Artış sürüyor

Zehir tacirlerine ağır darbe! Tam 6 milyon 56 bin...

Zehir tacirlerine ağır darbe! Tam 6 milyon 56 bin...

Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray

Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray

Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' açıklaması

Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' açıklaması

'Gereği yapılacak' dedi, lafta kaldı! Atanan akrabalar hâlâ koltuklarında

'Gereği yapılacak' dedi, lafta kaldı! Atanan akrabalar hâlâ koltuklarında

İcradan satış sisteminde yeni dönem başlıyor, 'yarı fiyatına satılık' tarih oluyor!

İcradan satış sisteminde yeni dönem başlıyor, 'yarı fiyatına satılık' tarih oluyor!

Annesinin sevgilisi öldürmüştü! Küçük Eymen'in kısa hayatından aile dramı çıktı

Annesinin sevgilisi öldürmüştü! Küçük Eymen'in kısa hayatından aile dramı çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Beykoz’da İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar kamerada

Beykoz’da İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar kamerada

Maaşlara 'intibak' ayarı! Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te

Maaşlara 'intibak' ayarı! Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te

En tehlikeli Selfie'ler

En tehlikeli Selfie'ler

Zehir tacirlerine ağır darbe! Tam 6 milyon 56 bin...

Zehir tacirlerine ağır darbe! Tam 6 milyon 56 bin...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA