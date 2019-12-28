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Sörloth para basıyor

Viking’in rakip ağları havalandırdığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik alan Trabzon, TFF’den gelen primlerle toplam 10.5 milyon TL kazandı.

Star Spor28.12.2019  00:43 - Güncelleme: 28.12.2019  08:00


SEZON başında Trabzonspor’un İngiliz kulübü Crystal Palace’tan kiraladığı Norveçli golcü Alexandar Sörloth, attığı gollerle kulübüne hem puan hem de para kazandırıyor. Crystal Palace’tan 2 yıllığına 750 bin euroya kiralanan “Kuzeyin Kralı” ligde 16 haftanın tamamında forma giyerken, rakip fileleri 10 kez havalandırıp 3 de asist yapmayı başardı.

10 GOLÜ 10 MAÇTA KAYDETTİ

Trabzonspor, Viking’in gol attığı 10 maçta hiç yenilmedi. Bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik alan Karadeniz temsilcisi 22 puan topladı. Futbol Federasyonu galibiyetlere prim olarak 1 milyon 300 bin TL, beraberliklere ise 650 bin TL prim veriyor. Sörloth da attığı gollerle takımına şimdiye kadar toplam 10 milyon 400 bin lira kazandırdı. Böylece 24 yaşındaki golcü parasının büyük bir kısmını çıkardı

BABASI GÖRAN GURUR DUYUYOR

Sörloth’un performansı, oğlunu ziyaret için Trabzon’a gelen baba Göran Sörloth’un gurur kaynağı oldu. 1993-94 sezonunda Bursaspor’da forma giyip 6 gol atan baba Sörloth, “Beni geçti. Bu onun için iyi ama benim için değil. Onunla gurur duyuyorum” dedi. Baba Göran, Alexandar’ın Trabzon’da başarılı olmasını ise, “Rahat bir ortam buldu. Taraftar kendisini seviyor, o da golleri sıralıyor” diye konuştu.

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