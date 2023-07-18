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Soruşturma başlatıldı... MKE fabrikasında patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Ankara'da bulunan Kapsül Fabrikası'nda patlama sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada maalesef 4 işçimiz yaralandı. Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede.' dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

AA18 Temmuz 2023 Salı 11:45 - Güncelleme:
Soruşturma başlatıldı... MKE fabrikasında patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
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Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananların olduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre yaşanan patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Saat 11.00 civarında gelen ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kayaş'taki MKE kapsül fabrikasının mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

BAKAN YERLİKAYA: MAALESEF 4 İŞÇİMİZ YARALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını belirtti.

Yerlikaya, "Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

PATLAMAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, patlamayı incelemek ve soruşturmak için müfettiş görevlendirdi.

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