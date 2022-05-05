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Soruşturma başlatılmıştı! 4 öğretmen hakkında karar verildi

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, sosyal medya paylaşımları dolayısıyla haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan 4 öğretmen açığa alındı.

AA5 Mayıs 2022 Perşembe 08:09 - Güncelleme:
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İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kişisel sosyal medya hesaplarında ilçe giriş tabelası önünde yayınlamış oldukları görselden dolayı öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Çiçek, tahkikat sonuçlanana kadar söz konusu öğretmenlerin açığa alındığını bildirdi.

Karayazı ilçesi girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabela önünde uygunsuz fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaştıkları belirtilen 4 öğretmen hakkında 3 Mayıs'ta Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.

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