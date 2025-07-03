Soruşturma İzmir'den Ankara'ya uzandı! CHP'de ''aile boyu'' yolsuzluk

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda deprem kılıfıyla vurgun yapılan batık kooperatiflerin arkasından CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un müteahhit oğlu Fırat Erkol çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 'ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla aralarında eski başkan Tunç Soyer'in de bulunduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmadan 'aile boyu' yolsuzluk çıktı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Deprem mağdurları için İZBETON aracılığıyla yapılması planlanan ancak yarım bırakılan kooperatif projelerinin arkasında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un müteahhit oğlu Fırat Erkol olduğu öğrenildi.

PARAYI ALIP YAPMADILAR

Fırat Erkol ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun, soruşturmaya konu olan Çiğli'deki 'Burano' ve 'Murano' adlı kentsel dönüşüm projelerinin inşasını üstelenen 'İmece Yaka Kooperatif'in kurucuları olduğu ortaya çıktı. İnşaat işinin Erkol'un ortağı olduğu Ares İzmir Yapı Gıda Turizm A.Ş.'ye verildiği; bu şirketin de 28 Temmuz 2022'de kurduğu saptandı.

34 AYDIR ÇİVİ BİLE ÇAKILMADI

İmece Yaka Kooperatifi, Çiğli'deki 800 konutluk Burano City projesi ile 305 konuttan oluşan Murano City projesinin inşaatını üstlendi. Sitelerin lasmanı Eylül 2022'de dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından yapıldı. 36 ayda teslim sözü verilen projeler yarım kaldı. Burano City'nin sadece 25'i biterken, Murano City projesinde bir çivi dahi çakılmadı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol

ANKARA İL BAŞKANI DA İŞİN İÇİNDE

Soruşturmaya konu olan İZBETON'un Karşıyaka, Çiğli, Örnekköy ve Gaziemir'deki kentsel dönüşüm projelerindeki kooperatiflerin kurucuları arasında CHP'li yöneticilerin olması dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Cemil Tugay'ın sözleşmelerini feshettiği kooperatiflerin kurucu ve yöneticileri arasında eski başkan Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol yer alıyordu. Gözaltı listesinde CHP eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun kardeşi Erdal Şaroğlu da var. Şaraoğlu'nun yine yarım kalan Örnekköy'deki kooperatiflerden birini yapan inşaat şirketinin sahibi olduğu öğrenildi.

Fırat Erkol'un sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda lüks yaşamı dikkat çekiyor.

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