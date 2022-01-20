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Sosyal güvenliğe dair merak edilenler ''SGK'ya Sorun'' programıyla öğrenilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ismi vatandaşlarca belirlenen 'SGK'ya Sorun' programı kapsamında hazırlayacağı videolarla sosyal güvenlik konularında bilgilendirme yapacak.

AA20 Ocak 2022 Perşembe 12:37 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 12:37
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SGK'den yapılan açıklamaya göre, Kurum, sosyal güvenlikle ilgili konuların doğru ve birincil kaynaktan öğrenilmesini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarla vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, video içerikli yeni bir program hazırlayan SGK, program ismini vatandaşların belirlemesi için Twitter hesabından anket düzenledi.

Ankette yüzde 64 oyla "SGK'ya Sorun" en çok tercih edilen program ismi oldu. Diğer seçeneklerden "Sosyal Güvenlik Saati" yüzde 20, "Bir Bilene Soralım" yüzde 10 ve "Bir Soru Bir Cevap" yüzde 6 oy aldı.

"SGK'ya Sorun" ismiyle her cumartesi yayımlanacak programın ilk bölümü, 22 Ocak saat 10.00'da SGK'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Yeni programda, yaşlılık aylığı, malullük, hastalık hali, analık hali, iş kazası, meslek hastalığı, isteğe bağlı sigorta kolları, emeklilik, ölen sigortalının hak sahipleri, yurt dışı işlemleri, primsiz aylıklar, emeklilikten sonra tekrar çalışma, genel sağlık sigortası ve çalışma hayatıyla ilgili tüm sorulara ve daha fazlasına sosyal güvenlik uzmanları cevap verecek.

Vatandaşlar, bu konularda merak ettiklerini "[email protected]" adresine e-posta atarak sosyal güvenlik uzmanlarına sorabilecek.

Program kapsamında zaman zaman vatandaşlara da mikrofon uzatılarak sorular sorulacak, böylece sosyal güvenlik hakkında doğru bilinen yanlışlar tespit edilecek.

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