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Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yeni program

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların aklına takılan bütün soruların sosyal güvenlik uzmanları tarafından cevaplanmasını sağlayacak yeni program hayata geçirdi. Anket sonucunun perşembe günü belli olması bekleniyor. SGK sosyal medya hesaplarından her hafta cumartesi günü paylaşılacak yeni programın ilk bölümü ise 22 Ocak Cumartesi günü yayımlanacak.

AA15 Ocak 2022 Cumartesi 10:45 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 11:40
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SGK'den yapılan açıklamaya göre, doğum öncesinden ölüm sonrasına kadar her konuda vatandaşın yanında olan Kurum, doğru ve birincil kaynaktan bilgiye ulaşılmasını sağlamak için yeni çalışma başlattı.

Bu kapsamda, SGK'nin sosyal medya hesaplarından video olarak yayımlanacak yeni programın isminin belirlenmesi için anket düzenlendi.

Ankete katılan vatandaşlar, "SGK'ya Sorun", "Bir Soru, Bir Cevap", "Sosyal Güvenlik Saati", "Bir Bilene Soralım" isimlerinden birini seçecek.

En çok oyu alan isimle başlayacak program, her cumartesi günü SGK'nin YouTube sayfası ile diğer sosyal medya hesaplarında yayımlanacak.

- VATANDAŞA MİKROFON TUTULACAK

Program çerçevesinde, zaman zaman vatandaşlara mikrofon uzatılarak, sosyal güvenlik hakkında doğru bilinen yanlışlar gün yüzüne çıkarılacak.

Kaynağından gelen doğru bilgi, anında kolay ve anlaşılır şekilde izleyiciye aktarılacak.

Programda, yaşlılık aylığı, malullük, hastalık hali, analık hali, iş kazası, meslek hastalığı, isteğe bağlı sigorta kolları, emeklilik, ölen sigortalının hak sahipleri, yurt dışı işlemleri, primsiz aylıklar, emeklilikten sonra tekrar çalışma, Genel Sağlık Sigortası ve çalışma hayatıyla ilgili tüm sorular sosyal güvenlik uzmanlarınca yanıtlanacak.

Anket sonucunun 20 Ocak Perşembe günü belli olması, programın ilk bölümünün ise 22 Ocak Cumartesi günü yayımlanması planlanıyor.

  • Sosyal Güvenlik Kurumu
  • anket

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