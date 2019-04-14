Sosyal hizmet şehri dünyada tek olacak

Darülaceze'nin yeni yerleşkesi İstanbul Arnavutköy’de yapılacak. Okmeydanı’ndaki Darülaceze binasında gerçekleştirilen “Sosyal Hizmet Şehri” ile “Sosyal ve Kültürel Tesis” projelerinin tanıtım toplantısına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze Meclis Üyesi Bilal Erdoğan ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Erdoğan, “Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olduğu zamanlardan beri Darülaceze’ye gelmiştir ve bizi de beraberinde getirmiştir. Öyle bir gönül bağı olduğu için, bu görev bana tevdi edildiğinde severek kabul ettik. 21. yüzyılda Darülaceze projesi inşallah Arnavutköy’de yapılacak. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ortaya çok iddialı proje konulmuş oldu. Yaşlı bakım hizmetleri dünyada gelişmiş ülkelerde ticarileştirilmiş bir alan. Bizim ülkemizde, bu alan kendi geleneğimizle anlamlı bir şekilde bağlantılandırılarak bir vakıf hizmeti halinde devam ediyor. Bu çok anlamlı. Onun için Darülaceze’ye tek diyebiliyoruz. Yeni yapacağımız yerleşke de tek ve en güçlü yerleşke olacaktır” diye konuştu.

YÜZDE 50’Sİ TAMAM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeni bir değer olarak başlatılan Sosyal Hizmet Şehri Projesi’ni insanlığın hizmetine sunmak arzusundayız. Projenin yüzde 50’si tamamlandı ve bu alanda dünyada tek. Yerleşkede yeşil alan, inşaat alanından 5 kat daha fazla olacak. Yatay mimarisi, araştırma enstitüsü, çocuk merkezi, kütüphanesi, çevre düzenlemesi, hatta kuş evleriyle örnek bir şehir olacak. Bu şehirde ideal yaşam şartlarını kuruyoruz. İnanıyorum burası yerel yönetimlerimize de örnek olacak. Sosyal Hizmet Şehri hayalini kurduğumuz doğayla bütünleşen sevgi ve merhamet şehri olacak.”

MAĞDURSA ALIYORUZ

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de “Kapıya gelene biz ideolojisini sormuyoruz, ırkını, milliyetini, cinsiyetini sormuyoruz. Mağdur ve mazlumsa alıyoruz. Buraya tüm dünyadan gelen insanlar, buradaki insanların neden çok mutlu olduğunu soruyor. Yüzde 90 mutluluk oranımız var. Bizler anne babaya iyi davranılmasını öğütleyen Allah’ın emirleriyle yetişen nesilleriz. Ama sadece anne ve babaya değil, komşulara, tanıdıklara ve ihtiyacı olan herkese yardım yapmak için aynı şekilde çalışıyoruz” dedi. Tanıtıma katılan davetlilere ve gazetecilere katkılarından dolayı teşekkür plaketi ve hediye takdim edildi. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da plaket aldı.