''Sosyal Market'' afetzedelerin imdadına yetişti

AA 20 Ağustos 2021 Cuma 12:21 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 12:21

Uygulamaya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Bakan Derya Yanık, afetzedelerin gıdadan hijyene, oyuncaktan giyime kadar temel ihtiyaçlarını karşılamak için "Sosyal Market" ve "Mobil Sosyal Market" hizmeti ile yaraları sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Ayni bağış, depo yönetimi ve dağıtım hizmeti kapsamında Kastamonu, Sinop ve Bartın'da kurulan ana depolarda devletin tedarik ettiği malzemelerin yanı sıra, vatandaşlar ve kurumsal bağışçılar tarafından yapılan bağışların da toplandığını anlatan Yanık, gönderilen malzemelerin, oluşturulan ayni bağış depolarında kayda alınarak, tasnif edildiğini aktardı.

Yanık, depoların birer lojistik üssü vazifesi gördüğünü ve gelen malzemelerin bu noktalarda toplandıktan sonra afetzedelere ulaştırıldığını kaydetti.

Afetten etkilenmiş bir bölgede bu dağıtımın normal zamanlarda olduğu gibi yapılmasının pek mümkün olmadığına işaret eden Yanık, "Bu sebeple afetzedelerin rahatlıkla ulaşabileceği iki merkezi noktada Sosyal Marketlerimizi faaliyete geçirdik. Ayrıca bu hizmeti Mobil Sosyal Market'imiz ile bölgede köylerde yaşayan afetzedelerin ayağına götürüyoruz. Böylece, afetten etkilen vatandaşlarımızın çeşitli ihtiyaçlarının giderilebilmesi ve ayni yardımların afetten zarar gören vatandaşlara en hızlı şekilde ulaştırılmasına yönelik olarak 'Sosyal Market' ve 'Mobil Sosyal Market'i uygulamaya koyduk." bilgisini paylaştı.

- "GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİNİ SON DERECE ÖNEMSİYORUZ"

Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık'ta sabit Sosyal Marketler ile bir adet de Mobil Sosyal Market'in faaliyete başladığını dile getiren Yanık, "Geçtiğimiz gün afet bölgesindeki incelemelerimiz kapsamında, Sinop ve Kastamonu'da Sosyal Marketlerimizi ziyaret ettik. Ayrıca Kastamonu Ambarlar köyünde bulunan Mobil Sosyal Marketimizin çalışmalarını da yerinde inceleme imkanı bulduk. Burada arkadaşlarımız, çok büyük özveriyle Sosyal Marketlerin eksiksiz hizmet vermesi için çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, "Sosyal Marketlerimizden şu ana kadar 2 bin 963 vatandaşımız ihtiyaçlarını karşıladı." dedi.

Yardımların belli bir koordinasyon içinde toplanması ve ulaştırılması gerektiğinin de altını çizen Yanık, şunları söyledi:

"Hem kamu kurum ve kuruluşları hem de gönüllüler, afet bölgesinde yaraların sarılması için el birliği ile çalışıyor. Biz de gönüllülük faaliyetlerini son derece önemsiyoruz.

Bölgeye ayni yardım ulaştırmak isteyen kurumlar ve vatandaşlarımız bu konuda bilgi almak için 7/24 esasıyla hizmet veren Bakanlığımızın ALO 144 çağrı merkezine ulaşabilirler. Sosyal marketlerimiz dahil bölgedeki çalışmalara gönüllü olarak katılan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza ve bu önemli hizmetin hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelimize teşekkür ediyorum."