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Sosyal medya çetesine operasyon: 2 gözaltı, 1 tutuklama

Mersin'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen çeteye yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

AA30 Eylül 2021 Perşembe 22:53 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 22:54
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İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sosyal medya üzerinden "evden iş imkanı" ilanı verip, işe başlama teminatı adı altında para isteyerek vatandaşları dolandırdığı öne sürülen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 19 Eylül'de Toroslar ve Gülnar ilçelerindeki şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alınmış, adreslerde, banka kartları, hard disk, cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

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