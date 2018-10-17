Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 14 gözaltı

Sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü sahte kupon düzenleyen çeteye yönelik Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında çete liderinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 7’si tutuklanırken, şebekenin 500 bin TL değerinde vurgun yaptığı öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 8 aydır yürütülen projeli çalışma neticesinde Facebook, Instagram gibi sosyal medya araçlarını kullanmak suretiyle oluşturdukları bahis kuponlarını Photoshop programı aracılığı ile kazanmış gibi göstererek mağdur vatandaşlarla özel mesaj sisteminden görüşüp para talebinde bulunan ve bu yöntemle 105 kişiyi cep telefonuna havale yöntemiyle toplamda 500 bin TL zarara uğratan bir çete tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 Ekim Pazartesi günü Ankara merkezli Antalya, Hatay, Mardin ve Konya birimleriyle koordineli olarak eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda çete lideri M.A. ile 13 kişi gözaltına alındı. Mağdurlara ‘çerez’ gözüyle bakmışlar Çete üyelerinin mağdurlarla canlı WhatsApp görüşmelerinde de kuponları kazanmış gibi göstererek inandırıcılık sağladıkları ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin kendi aralarında mağdurlar için “çerez” dedikleri saptandı. İntihar etmek isteyen mağduru polis kurtardı Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden dolandırılan bir mağdur başına gelen olay sebebiyle intihar etmeye çalıştığı sırada polislerin hızlı davranmasıyla engellendi. Şüpheli şahısların büyük bölümünün dolandırıcılık, uyuşturucu ve hırsızlık kayıtlarının olduğu belirlendi. Yakalanan çete lideri M.A. ve beraberindeki 7 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.