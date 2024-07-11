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Sosyal medya fenomenine yasa dışı bahis gözaltısı

İzmir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, sosyal medya fenomeni 'yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçundan gözaltına alındı.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 10:07 - Güncelleme:
Sosyal medya fenomenine yasa dışı bahis gözaltısı
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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen sosyal medya fenomeni B.A. (27) hakkında gözaltı kararı verdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin Karşıyaka'daki evine baskın düzenledi.

Operasyonda B.A. gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında geçmişte cumhurbaşkanına hakaret, devlet kurumlarını aşağılama, şantaj, müstehcenlik, çocuğun cinsel istismarı, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlardan soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

"Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan gözaltına alınan şüphelinin suçtan elde ettiği gelirlere el konulması için çalışmalara başlanıldığı bildirildi.

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