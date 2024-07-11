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Sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturma sürüyor

Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik düzenlenen 'Kuyu-8' operasyonlarında gözaltına alınan 61 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 16:35 - Güncelleme:
Sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturma sürüyor
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin çalışma kapsamında 25 ilde 63 zanlıya yönelik operasyonlarda yakalanan 61 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin sorgusu yapılıyor.

Soruşturmada örgütün para trafiğinden sorumlu kişinin, 2 firari şüpheliden biri olan iş insanı Gökhan Göz olduğu belirlendi.

- OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 61 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirilmişti. Bu şüphelilerden birinin Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yetkilendirilen vergi müfettişi olduğu ve Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşme talebinde bulunduğu belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında bazı lüks araçlar ile güzellik merkezlerinde kullanılan ve UTS kayıtları olmayan epilasyon, cilt bakım makinesi, bölgesel zayıflama ve sıkılaştırma cihazı, buhar makinesi gibi çeşitli cihazlar ile yasa dışı ilaç ve kozmetik ürünlere el konulmuştu.

  • neslihan güngen
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