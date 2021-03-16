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Sosyal medya merakı canından ediyordu! 15 yaşındaki Zilan, kendini vurdu

İstanbul Esenyurt'ta, 15 yaşında olduğu öğrenilen Zilan E., babasının silahı ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak isterken kendini vurdu. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri silaha el koydu.

DHA16 Mart 2021 Salı 10:58 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 10:58
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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki Zilan E. isimli genç kız, babasının silahını alarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak istedi. Bu sırada genç kızın elindeki silah ateş aldı. Silahtan çıkan mermi kızı göğsünden yaralarken, sesi duyan ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kızı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisler silaha el koydu.

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