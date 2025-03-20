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Sosyal medya paylaşımları... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Şu ana kadar herhangi bir soruşturma açılmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanlarla ilgili paylaşımlara yönelik şu ana kadar herhangi bir soruşturma açılmadığı bildirildi.

AA20 Mart 2025 Perşembe 07:41 - Güncelleme:
Sosyal medya paylaşımları... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Şu ana kadar herhangi bir soruşturma açılmadı
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Başsavcılıkça, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu soruşturmalara ilişkin şu ana kadar gözaltına alınanlara yönelik paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılmadığı ancak provokatif olabilecek, suç unsuru taşıyabilecek sosyal medya faaliyetlerinin hassasiyetle takip edildiği belirtildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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